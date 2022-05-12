60億元打造前鎮漁港 高市公告實施擴大都市計畫

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約83公頃的高雄市前鎮漁港日前啟動建設專案計畫，但原屬於非都市土地，高雄市政府透過「擴大都市計畫」劃設為漁港用地，12日公告發布實施，計劃以新台幣60億元打造全國性遠洋漁業重鎮，促進地方發展。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年5月12日

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（中央社記者曾以寧高雄12日電）約83公頃的高雄市前鎮漁港日前啟動建設專案計畫，但原屬於非都市土地，高市府透過「擴大都市計畫」劃設為漁港用地，今天公告發布實施，計劃以60億元打造全國性遠洋漁業重鎮。

高雄市政府都發局今天新聞稿指出，行政院民國109年核定新台幣60億元「前鎮漁港建設專案計畫」，由中央與高雄市府攜手，提升前鎮漁港水產品衛生安全、友善船員休憩空間、改善港區水陸環境、優化人流及物流交通動線等目標，打造前鎮漁港新風貌。

專案計畫包含，漁業署辦理南側碼頭及魚市場卸魚碼頭整建、營建署代辦新建多功能水產品運銷中心、新建多功能船員服務中心工程。高市府辦理都市計畫、漁業作業碼頭改善、雨汙水下水道建設、景觀及休憩環境營造，包含高雄區漁會大樓、前鎮漁民服務中心建物及既有前鎮漁市場整建改善等工程。

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高雄市都發局長吳文彥說明，前鎮漁港原屬於非都市土地範圍，去年底都市計畫主要計畫經內政部都委會審議通過，擴大都市計畫面積約82.24公頃（陸域55.61公頃、水域26.63公頃），並劃設為漁港用地。市府參考行政院核定前鎮漁港計畫，擬定細部計畫細分區及土地使用項目，以符合前鎮漁港使用現況及未來發展。

都發局表示，今天發布實施都市計畫是前鎮漁港建設的「首部曲」，各項建設工程目前也都如期進行；後續工程作業，依高雄市長陳其邁指示，都將於今年11月底全數完工，厚植前鎮漁港遠洋漁業的國際競爭力。（編輯：戴光育）1110512