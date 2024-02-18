高市都市設計審議平台升級 打造智慧化服務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄18日電）因應節能減碳及提升都審效率，「高雄市都市設計審議服務平台」今年升級平台功能，改善會議管理系統、案件管理及進度追蹤、系統介面改良等，平台升級功能預計22日正式開放。

高雄市政府自民國111年7月15日推出「高雄市都市設計審議服務平台」，導入無紙化線上申請服務，今年進一步升級平台功能，改善會議管理系統、案件管理及進度追蹤、系統介面改良等，以提供案件從掛號到核定更完善的審議服務。

高雄市都發局長吳文彥表示，都發局109年底推動都審分級審議制度，111年推動線上申請服務，減少民間建案約4成審議時間，文書印製平均減少約80%紙張，換算1年約節省新台幣500萬元文書印製費用，並減少800公斤二氧化碳排放量。

都發局今天新聞稿指出，為精進審議服務平台功能，新升級平台將提供更友善、易操作的使用介面，並引入更多功能，包括會議管理功能的增修、審議案件管理功能的強化、改善報告書書籤功能，以及線上申請系統的改良等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

都發局表示，此次平台升級功能預計於2月22日正式開放，盼進一步提升高雄市都市設計審議服務品質。為確保申請人能熟練使用新平台，將於2月26日舉辦教育訓練，歡迎有需求者報名洽詢（報名網址：https://reurl.cc/YVmazO）。

都發局指出，後續將持續著手智慧化服務，強化3D輔助作業系統，提升服務平台輔助功能，包括開發量體模擬、自動判定基地是否位於都市設計審議地區的系統，以及提供更便捷的查詢及推播功能，落實「雲端平台智慧化審議」概念。（編輯：張雅淨）1130218