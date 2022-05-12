吳怡農與9新人開記者會 喊提名席次全上

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（中央社記者劉建邦台北12日電）民進黨台北市議員初選結束，北市黨部主委吳怡農今天與9名新人合開記者會，吳怡農說，含新人共提名26席，努力讓提名人選全上，前進北市議會，也呼籲民眾打滿3劑疫苗。

民進黨台北市黨部下午在圓山育樂中心與9名初選過關新人合開記者會，並進行保齡球友誼賽，包含吳怡農，新人林延鳳、陳賢蔚、何孟樺、張文潔、邵維倫、洪婉臻、趙怡翔、陳聖文、詹晉鑒皆出席。

吳怡農在記者會上表示，民進黨推出9名新人及其他資深現任議員投入年底選舉，民進黨鼓勵年輕人參政及投入選舉，盼透過相關活動讓社會了解民進黨在不同世代的不同人才。

吳怡農說，北市黨部主委責任就是介紹新人給市民，今天邀請參選新人出席活動，主軸就是團結合作，也呼籲民眾與政府合作，盡快打滿3劑疫苗，一起打倒病毒，共同度過目前最關鍵時刻。

吳怡農會後接受聯訪表示，今年北市議員共提26席，努力讓26席全進北市議會，服務市民、監督北市府。

媒體詢問關於下一屆主委選舉是否涉及派系議題，吳怡農說，他不參選下一屆主委，主委最重要是贏得2萬多名台北市黨員支持，跟派系問題無關，參選主委的2名人選都很優秀且具備資歷，不管誰當選都會持續服務市民。

吳怡農被問及不選主委後的規畫表示，接下來會全力輔選市議員選舉，面對今年底選舉就是團結。（編輯：張銘坤）1110512