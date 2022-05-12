防疫善款支付因公染疫補助 市府稱捐款人指定用途

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台中市議會12日舉行警消環衛業務質詢，民進黨籍市議員張玉嬿對於防疫捐款流向及使用提出質詢，表示支持市府發放因公染疫、隔離的市府人員慰問金，但應由二備金或追加減預算來支應，別再和更需要的醫護、弱勢爭用民間捐出的善款。中央社記者趙麗妍攝 111年5月12日

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（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市規劃前線防疫人員補償金，公務人員因公確診、居隔可獲補助，市議員張玉嬿指出，補助竟由防疫捐款支應，和市府所說自籌不符，中市府回應，因有捐款人指定用途。

台中市議會今天召開警消環衛業務質詢，民進黨市議員張玉嬿對於防疫捐款流向以及使用提出質詢，她表示，市長盧秀燕去年5月提出「前線防疫人員補償金計畫」，公務人員因執行公務受隔離、確診者發給慰問金，確診者新台幣12萬、隔離者3萬元，此筆經費自籌。

她指出，去年有8名市府人員因防疫公務遭隔離，慰問金共24萬元，市府竟挪用民間防疫捐款支出，「市府請客，善款買單」，市民對拿民間捐款補償公務員的觀感很差，捐款應該用在醫護、購買防疫物資、協助弱勢防疫的急難救助金。

衛生局長曾梓展說，防疫捐款收入共1億1277萬元，去年5月起勸募，用途包括購買防疫物資、醫護溫馨專案、防疫慰勞專案、長者長照失能者到府施打服務、防疫公務確診遭隔離者補助、因施打疫苗死亡個案家屬慰問金、接種禮券獎勵金等共14項。

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張玉嬿表示，支持市府發放因公染疫、隔離的市府人員慰問金，但應該由市長的二備金或追加減預算來支應，別再和更需要的醫護、弱勢爭用民間捐出的善款。

衛生局透過文字稿表示，此計畫經費由防疫捐款支應，是因有捐款人指定用途，供防疫物資、設備、相關人員的慰問金及補償金等，因此所需經費由防疫捐款支應，如經費不足，會再用第二預備金或追加預算方式支應。（編輯：陳仁華）1110512