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結合汐止在地歷史文化 2600坪水返腳公園啟用

2022/5/14 12:02
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（中央社記者沈佩瑤新北14日電）結合汐止舊稱水返腳文化背景，新北市政府在汐止區打造廣達2600坪、約21個籃球場大小的「水返腳公園」，以茶葉、礦業、水返腳碼頭等地方歷史意象作為主題，今天啟用。

新北市長侯友宜今天上午到汐止區出席水返腳公園揭牌啟用活動，新建工程處長王益翔簡報指出，汐止以往因基隆河受潮汐漲退之終點而得「水返腳」地名，施工團隊特別利用基地原地形地貌，融入汐止自古至今各時期發展特色和人文元素，總工程經費約新台幣6000萬元。

王益翔表示，水返腳公園分為入口廣場、長者體健區、休憩平台、乾式遊戲區、濕式遊戲區、戶外健身區、多功能廣場及棲地營造區等多樣特色遊憩區，並將既有健康的喬木保留下來增添綠意，期望公園啟用後能成為汐止新地標。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，水返腳公園鄰近台鐵汐止車站，融合環保、生態、教育及文化的特色全齡共融公園，歡迎大家來享受公園樂趣。

媒體詢問，是否會在汐止加開篩檢站。侯友宜說，目前汐止國泰醫院的篩檢量能已經擴充到最大，他知道民眾還是有需求，不僅汐止，三重也會設篩檢站。

不過，侯友宜認為，當務之急還是應該調整步伐，讓醫事人員照顧醫院中的中重症患者，避免更高的死亡率，這才是重要方向。（編輯：卞金峰）1110514

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