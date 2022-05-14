民進黨彰化議員第1選區初選 2現任4新秀出線

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（中央社記者蕭博陽彰化縣14日電）民進黨彰化縣黨部今天公布彰化縣議員第1選區黨內初選提名6席電話民調結果，由新秀辜皇譯排名領先，現任縣議員李成濟、莊陞漢也出線，還有新人楊子賢、黃柏瑜、許雅琳。

迎戰2022年地方選舉，民進黨彰化縣黨部辦理彰化縣議員第1選區（彰化市、花壇鄉、芬園鄉）電話民調，8人搶6席提名，由於老將新秀、主要派系都有力挺人選，可說是一級戰區，昨天晚間執行民調，今天上午公布結果。

民進黨彰化縣黨部發布訊息表示，縣黨部主任委員邱建富今天主持開封，參選人除辜皇譯、許雅琳派代表與會，李成濟等6人親自到場，主委邱建富宣布民調結果，彰化縣議員第1選區依排名確定提名辜皇譯、楊子賢、黃柏瑜、李成濟、莊陞漢、許雅琳。

彰化市、花壇鄉、芬園鄉選區應選13席，民進黨現任席次為李成濟、莊陞漢。提名6席參選，有8人參加初選，是競爭最激烈選區，其中新人辜皇譯、楊子賢、黃柏瑜都備受矚目。楊子賢在民調公布後透過訊息說，很感謝黨內夥伴維持一場君子之爭，樹立民進黨初選典範，接下來還要一起努力，為本土派繼續扎根基層。

邱建富表示，彰化市、花壇鄉、芬園鄉選區議員初選民調昨晚進行，8人角逐6席，競爭激烈，民調結果由辜皇譯拿下第1獲18.61%、楊子賢18%，黃柏瑜15.47%，現任議員李成濟14.66%、莊陞漢14.12%分居第4、5名，此區婦女保障1席由許雅琳獲提名。

邱建富說，此選區應選13席，現任民進黨議員僅李成濟、莊陞漢共2席，在過去幾次選戰中，最多當選4席，但依照總得票數計算，要當選6席應該沒問題，期盼年底老將、新人一起努力，團結勝選，6席全上，贏回彰化。（編輯：郭諭儒）1110514