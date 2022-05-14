台南局部地區累積雨量百毫米 開元地下道淹水封閉

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今年首波梅雨鋒面到來，台南14日近午時段雨勢加劇，安南區、佳里區24小時累積雨量逾100毫米，北區開元人行地下道淹水封閉。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年5月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）今年首波梅雨鋒面到來，台南今天烏雲密布，近午時段雨勢加劇，安南區、佳里區24小時累積雨量逾100毫米，北區開元人行地下道淹水至腳踝高度而封閉。

中央氣象局南區氣象中心觀測，台南局部地區降雨量已達大雨標準，多集中在沿海地區，安南區24小時累積雨量108毫米，佳里區101毫米，西港區86毫米，七股區89毫米。

水利署南區水資源局加強整備，南水局人員表示，曾文水庫蓄水率還剩約28%，水庫可容納上游集水區約900毫米降雨量，可有效減少曾文溪下游河川流量。

南水局人員說，目前南部地區水情正常，預估可穩定供水至7月底。

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台南市政府表示，北區開元人行地下道淹水至腳踝，已封鎖禁止通行；安南區局部街道也有積水情形，高度也僅至腳踝

台南市長黃偉哲上午視察水情時表示，這是今年第1波梅雨鋒面，市府今年初起就進行汛期整備，各局處加強清淤轄管排水網絡，若有人隨意將廢棄物傾倒在排水網絡，市府一定究責。（編輯：張芷瑄）1110514

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

氣象局14日上午已對台南市發布豪雨特報。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自facebook.com/CWB.TW）