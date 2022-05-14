梅雨來了 吳德榮：全台17日前防致災性降雨

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（中央社記者余曉涵台北14日電）氣象專家吳德榮表示，今天起到16日滯留鋒面徘徊，降雨範圍擴及全台，預計17日各地天氣才會明顯好轉。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今天至16日滯留鋒徘徊，降雨範圍擴及全台，應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），以及累積的「致災性」降雨，且各地氣溫逐日下降、明顯轉涼。

吳德榮表示，明天、16日北台高溫降至攝氏20度左右，明晚、16日清晨及16日晚間、17日清晨北台最低氣溫下探16度，應注意衣著調適。

根據最新預報，吳德榮指出，17日至19日滯留鋒南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，東半部仍有局部短暫降雨的機率，西半部山區午後也有降雨機率，氣溫逐日回升。

不過，吳德榮表示，徘徊在巴士海峽的滯留鋒，其殘餘的水氣將與下一波鋒面合併，20日起台灣將再度處於不穩定、易降雨的環境，但各國模式（歐、美、加）模擬的影響時間、強度都不相同，需繼續觀察。（編輯：戴光育）1110514

14日凌晨起滯留鋒面影響，各地天氣相當不穩定。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）