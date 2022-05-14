全台濕涼天氣不穩定 易有短延時強降雨

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（中央社台北14日電）中央氣象局指出，今天受到滯留鋒面影響，各地天氣相當不穩定，易發生短延時強降雨；氣溫方面，由於東北季風伴隨降雨影響，各地天氣較濕涼。

氣象局表示，今天凌晨起滯留鋒面影響，此波鋒面會逐漸由北往南移動，各地天氣相當不穩定，應注意易發生短延時強降雨。

氣象局指出，降雨區域在西半部及東北部地區較全面且持續，並有局部大雨或豪雨發生機率；東部及東南部地區也有短暫陣雨或雷雨，應留意雷擊及強陣風，路面濕滑也要注意安全。

氣溫方面，由於東北季風伴隨降雨影響，各地天氣較濕涼，清晨各地氣溫約攝氏21至25度；北台灣中午前後溫度只有21、22度，且氣溫有越晚越涼趨勢，中部及東部高溫約24、25度，南台灣高溫也略降為27、28度，各地體感舒適濕涼。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天受到滯留鋒影響，全台各地降雨機率大，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為「良好」等級。

竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（編輯：戴光育）1110514