吳德榮：梅雨鋒面14日起徘徊3天 防致災性降雨

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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮13日在專欄指出，今年首波梅雨鋒面14日起在台灣徘徊3天，應防「致災性」降雨。圖為北市民眾冒雨前行。（中央社檔案照片）

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（中央社記者汪淑芬台北13日電）中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，今年首波梅雨鋒面明天起在台灣徘徊3天，降雨擴及全台，提醒應防「致災性」降雨。

吳德榮表示，最新歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今年首波梅雨季滯留鋒今天逐漸南下，台灣中部以北、東北部及東部有陣雨或雷雨，南部及東南部有短暫陣雨或雷雨的機率，並有大雨。

吳德榮提醒，明天至16日滯留鋒徘徊，降雨範圍擴及全台，應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨），以及累積的「致災性」降雨。

吳德榮說，明天各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，北台微冷；15日、16日北台灣高溫降至攝氏20度左右，15日晚間至16日清晨、16日晚間至17日清晨，北台最低氣溫下探16度；17日起滯留鋒南移至巴士海峽，各地天氣明顯好轉，白天氣溫回升。

根據中央氣象局預報，16日以前台灣附近水氣偏多，尤其是鋒面接近到影響的期間，若有環境動力配合，局部地區有大雨或豪雨等級降雨的機會，但由於鋒面位置仍有不確定性，降雨的位置、量值及時間變化較大。

氣象局預測，14日、15日受到梅雨滯留鋒面影響，水氣多、大氣不穩定，易有短延時強降雨，台灣西半部及東北部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

16日鋒面逐漸南移，中南部及東南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，雨勢雖趨緩但仍要留意山區累積的降雨。

氣象局預報，14日至16日受到東北季風影響，各地天氣轉涼，北部及東北部高溫約20度左右，低溫可能降至17度、18度左右；17日清晨各地天氣仍較涼，白天起東北季風稍減弱，氣溫稍回升。（編輯：戴光育）1110513