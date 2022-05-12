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鋒面影響14日起又濕又冷 16日北台灣高溫不到20度

2022/5/12 16:19（5/12 16:38 更新）
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中央氣象局表示，溫度從14日一路往下，16日北台灣整天將不到20度。圖為民眾撐傘走在台北松山文創園區。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，溫度從14日一路往下，16日北台灣整天將不到20度。圖為民眾撐傘走在台北松山文創園區。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北12日電）中央氣象局表示，14日起鋒面直接影響台灣，屆時西半部、東北部地區都有局部大雨或豪雨的可能性，溫度部分也從14日一路往下，16日北台灣整天的氣溫將不到攝氏20度。

中央氣象局預報員劉宇其在天氣預報直播中表示，受到鋒面接近影響，水氣增加，各地天氣不穩定，今天中午過後不少地區都出現較大雨勢的午後雷陣雨，其中南投水里時雨量已經超過60毫米。

劉宇其表示，受到鋒面影響，明天白天將會有局部雨勢出現，尤其中部以北降雨明顯，會有局部大雨，雨勢較大的時間點落在13日到14日，屆時西半部及東北部會有局部大雨或豪雨，有時候也可能出現短延時強降雨。

劉宇其指出，16日鋒面南下到巴士海峽，各地雨勢趨緩，但中南部及花東地區仍有出現局部大雨的可能性。

溫度部分，劉宇其說，今天到明天的溫度都是比較溫暖天氣型態，尤其南部地區高溫接近30度，但14日到15日東北季風南下，各地溫度下降，最冷的時間點將落在16日，北台灣整天氣溫不到20度，提醒民眾要特別注意。（編輯：卞金峰）1110512

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
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