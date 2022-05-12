吳德榮：13日起滯留鋒影響4天 17日轉晴

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（中央社記者楊淑閔台北12日電）氣象專家吳德榮今天指出，今天鋒面逐漸接近，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，也有較大雨勢；明天起滯留鋒影響4天，17日轉晴。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書（Facebook）提醒，預報資料顯示，山區午後對流發展機率高，雖然說是「午後」，實際上並不一定要等到「午後」，建議多看定量降雨預報圖。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面逐漸接近，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率，也有較大雨勢。各區平地氣溫，預估北部攝氏21至31度、中部21至33度、南部22至34度、東部20至34度。

他說，最新模式模擬顯示，13日至16日首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，明天中部以北、南部山區有局部陣雨或雷雨的機率，14日至16日範圍擴及全台。

他表示，應注意防範「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣，例如雷擊、強風、瞬間強降雨，以及累積的致災性降雨。

他指出，最新模式模擬顯示，17日、18日「滯留鋒」南移至巴士海峽，各地晴朗穩定，白天氣溫明顯回升。19日起「滯留鋒」又逐漸北移，20日、21日台灣再度受「滯留鋒」影響，為多雨的天氣。但期末的模擬各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。（編輯：戴光育）1110512