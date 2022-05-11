吳德榮：13日起連4天鋒面影響 防致災性降雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象局今天針對嘉南、高屏發布豪、大雨特報。氣象專家吳德榮說，今明天氣不穩定，13至16日滯留鋒徘徊，防致災性降雨；預估16、17日，北台灣最低氣溫降至攝氏16度左右。

中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，高雄市有局部大雨或豪雨發生，嘉義至屏東有局部大雨發生，請注意雷擊及強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，大氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨，有較大雨勢，午後機會較高；明天鋒面逐漸接近，大氣不穩定，天氣仍與今 天類似。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，13日至16日首波「梅雨季滯留鋒」徘徊，為各地帶來陣雨、雷雨的機率，應注意「中、小尺度」對流系統所伴隨的劇烈天氣，如雷擊、強風、瞬間強降雨，及累積的致災性降雨。各地氣溫逐日下降、明顯轉涼，16日清晨夜晚及17日清晨，北台灣最低氣溫降至16度左右。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，17、18日滯留鋒南移至巴士海峽，天氣好轉，不過，似乎是短暫的；19、20日滯留鋒又逐漸北移，台灣天氣再度不穩定。然而此為第7至10天的模擬，各國模式並不完全一致、且皆持續調整，需繼續觀察。（編輯：方沛清）1110511