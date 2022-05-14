梅雨鋒面報到 鄭明典示警中南部注意豪雨

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梅雨鋒面報到，台8線中橫公路台中市和平區路段14日上午發生山坡土石崩塌，造成道路雙向受阻，經初步排除已可單線通行。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 111年5月14日

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（中央社記者余曉涵台北14日電）梅雨鋒面報到，氣象局長鄭明典今天在臉書表示，強對流系統尾端將逐漸影響台灣中南部。氣象局預報員謝佩芸補充，雖然接近台灣時會減弱，但中南部仍要注意會有局部豪雨。

梅雨鋒面報到，為全台各地帶來降雨，中央氣象局上午10時20分針對15縣市發布大雨或豪雨特報，受到滯留鋒面影響，易有短延時強降雨，今天台南市有局部大雨或豪雨發生機率，澎湖、新竹以南至高雄、南投、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生機率，注意雷擊及強陣風。

大雨特報地區為基隆市、新北市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、花蓮縣及澎湖縣；豪雨特報地區為台南市。

氣象局長鄭明典在臉書上表示，最強的對流在海面上，尾端將逐漸影響台灣中南部。

中央氣象局預報員謝佩芸在早上天氣直播中表示，鋒面所在的位置，雲系發展旺盛，尤其南海這塊，整體走向雖然雲系往台灣方向飄，但移動同時環境不利對流發展，因此接近台灣強度會減弱。

謝佩芸說，但因為水氣仍持續往台灣輸送，海上對流也會影響中南部，因此今天白天中南部都要注意海上移入的雨勢。

謝佩芸表示，預計鋒面今天下半天到明天會持續往南移到南部或巴士海峽，整體風場以東北風為主。

降雨狀況水氣從西南方移進台灣，中部到南部地區今天都持續會有水氣移入，中間有可能出現中小尺度的對流發展，中南部要注意有較大雨勢發生機率，甚至有機會出現局部豪雨；北部及東半部則是有短暫陣雨，雨勢不會太劇烈。

謝佩芸說，預計明天白天的雨勢會較今天緩和，要到明天晚上雨勢才會再度增加，大部分地區都要留意大雨，中南部則要留意局部豪雨，尤其短時強降雨。（編輯：張芷瑄）1110514

氣象局14日上午已對台南市發布豪雨特報。（圖取自中央氣象局網頁wb.gov.tw）