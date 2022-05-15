台東新增1家身障機構群聚感染 蘭嶼29例確診

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳台東縣15日電）台東今天新增332名COVID-19確診個案，其中蘭嶼有29例，創當地確診數新高，此外，新增1家身障機構群聚感染，包括1名住民、2名員工共3人確診。

台東縣衛生局針對機構群聚說明指出，新增1家身障機構群聚染疫，此機構5月12日有2名員工家屬確診，隨即針對此員工服務區域住民及職員全面快篩，結果1名住民、2名員工共3名人員確診。

另養護機構群聚事件共3家，分別為第一家機構，定期採檢PCR新增5住民確診，多為居家隔離期間陰轉陽，其中1人因高齡分流至醫院，其餘4人已於當天完成評估開立抗病毒藥物治療；截至目前累計確診154名（工作人員38名、住民116名）。

第二家養護機構則新增3名確診個案，累計19名（員工7名、住民12名）染疫。

第三家機構5月15日新增3住民確診，目前累計4人（1名員工、3名住民）確診。相關單位持續個案分艙分流管理、落實相關人員健康監測，如有症狀即快篩，並依中央規定快篩陽即確診，盡快通知醫院給予抗病毒藥物。

而馬偕病房群聚事件，今天無新增個案，累計共19人（病人9名、陪病6名、員工4名）確診。

台東縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，公布新增332名確診者，264名民眾戶籍或居住地分在台東、68名為外縣市醫院通報，包括11個月大的嬰兒到87歲長者；其中有50例屬接觸者確診，社區感染人數214人，確診累計3778人。（編輯：黃世雅）1110515