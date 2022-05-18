高雄城中城20日拆完 改建公園27日動土9月中完工

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）曾受祝融之災的高雄城中城大樓拆除工程將於20日完成，副市長林欽榮今天主持拆除完工祈福典禮，他表示，拆除完成後將於27日舉辦動土典禮，未來將改建成公園，預計9月中完工。

位於高雄市鹽埕區府北路及大有街口的城中城大樓去年10月因大火損毀，釀重大傷亡，經土木、結構及建築師三大公會鑑定為危樓後，市府啟動大樓內部廢棄物清理及拆除，歷經108天工期，預定於5月20日拆除完畢，並在今天上午舉行「鹽埕區城中城大樓拆除工程圓滿祈安植福典禮」，未來將改建成公園。

林欽榮指出，城中城危樓拆除已告一段落，將邁向另一個新階段，交由養工處進行公園開闢工程，預定5月27日辦理動土典禮，期待公園完成後將成為社區內中庭花園，基地周邊大樓都將坐擁公園第一排的絕佳景致。目前都發局也已同步啟動府北里環境再生工程，為周遭6棟老舊建物立面拉皮整建，讓區域景觀煥然一新。

林欽榮也說，將要求市府團隊在今年9月中，養工處完成城中城原址公園闢建，以及周邊道路刨鋪翻新、6棟老舊建物整維；建管處輔導周邊大廈成立管理委員會；消防局補助3燈2器等作業。

林欽榮表示，城中城大樓附近周圍大樓林立，拆除後將啟動原址改建公園工程，並將周圍大樓進行拉皮作業等，完成後將為居民帶來更好的居住環境，也為鹽埕舊城注入新活力。

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高雄市政府工務局發布新聞稿說明，城中城大樓5、6樓為挑高減柱商業空間，7到11樓為無梁板特殊結構，同時也是全國首例無梁板建物；拆除過程採取安全保守方式，機具站立於覆工板上進行小面積逐步拆除，避免樓板瞬間解壓後崩塌。

此外，建物遭受火害後表面碳化結構性能安全性降低，為避免拆除時造成非預期危險性，施工團隊採先補強、再拆除方式，過程較繁複費時，全案在專業工程團隊技術及細心作業下已順利拆除完畢。（編輯：陳仁華）1110518