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民眾採檢誤填範例電話 彰縣提醒是寫自己手機號碼

2022/5/18 19:44
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（中央社記者蕭博陽彰化縣18日電）政府請採檢民眾填寫自己的手機號碼，宣導單範例為0900000000，不料一名彰化縣民真的按照範例填寫0900000000，彰化縣衛生局長葉彥伯今天強調請「正確填寫自己的手機號碼」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，彰化縣政府今天公布2035例確診個案。彰化縣長王惠美、葉彥伯透過線上防疫記者會呼籲，填寫資料一定要正確，不正確就無法派案，讓疫調和醫療分流空轉，電子居隔單等也無法以簡訊發送，請一定要填正確手機號碼。

葉彥伯指出，一名確診者昨天填寫資料時，將手機號碼誤填為宣傳單標示的0900000000號碼，其實宣傳單是要大家「填寫自己的手機號碼」，雖然很感謝這名鄉親配合政府宣導政策，但還是要提醒縣民，務必填上「自己的手機號碼」，衛生、醫療單位才能聯絡到人。

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葉彥伯也說，縣內採檢醫院即日起實施PCR採檢3大分流措施，第1是無症狀、未經快篩民眾暫停受理PCR採檢，其次是暫停受理居家隔離、居家檢疫、自主防疫民眾快篩陽性的PCR採檢，這些人快篩陽性就確診，以及夜間10時到隔天上午7時暫停受理成人一般輕症快篩陽性的PCR採檢，把醫護人力留給兒童、重症風險個案。

葉彥伯說，同住者有3人快篩陽性，只要1人PCR即可，1人經PCR確診，其他同住者為密切接觸者，快篩陽性並經醫師確認即確診，所以，每家戶只要1人接受PCR即可，不用全家都做，此做法符合流行病學觀察，因為都是家戶群聚，其他人不須再PCR確認。（編輯：謝雅竹）1110518

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