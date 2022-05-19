高市原、客防疫諮詢專線上路 族語、客語也能通

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

COVID-19確診數持續增加，為避免不同族群語言溝通造成問題，高市府原民會與客委會19日設立「原客防疫諮詢專線」，由會說族語及客語人員提供服務。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年5月19日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）COVID-19確診持續飆升，為避免不同族群語言溝通造成問題，高市府原民會與客委會今天設立「原客防疫諮詢專線」，由會說族語及客語人員，透過電話提供一對一的說明諮詢服務。

高雄市政府今天發布新聞稿表示，為完善傳遞正確的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫相關資訊到各地區、各族群、各角落，避免不同族群語言的溝通造成問題，市府原民會與客委會今天共同設立「原客防疫諮詢專線」。

「原客防疫諮詢專線」由會說族語及客語人員接聽，詳細掌握最新防疫政策後，透過電話一對一向民眾指引及說明，用母語讓族人可快速了解、解決疑難雜症。

市府原民會主委阿布斯說，許多都會區族人，尤其是長者，確診會格外緊張，致電公所或防疫單位時，容易遇到語言溝通問題，因此設置族語專線，並以都會區最大眾的阿美族語服務，讓原民不受語言阻擾，得到完整防疫諮詢。

此外，高雄市原民會上週也啟動防疫宣導隊，前往茂林、桃源、那瑪夏區及杉林大愛的文化健康站，向族人及長者宣導正確防疫觀念；另原住民族家庭服務中心也同步設有防疫諮詢服務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府客委會主委楊瑞霞說，許多客家鄉親習慣說客語，極力推廣客語公共化的客委會，在人力有限狀況下，仍設專線提供客語防疫服務說明，讓客家鄉親在疫情緊張當下，也能因為使用母語溝通感到安心。

市長陳其邁表示，原客防疫諮詢專線的設置，就是希望能詳細說明防疫資源與照護資訊，提供最便民、安心的服務，一起度過疫情。高市原民會防疫諮詢專線（07）7406525、客委會防疫諮詢專線（07）3165666轉17，服務時間為平日上午8時30分至下午5時。（編輯：陳仁華）1110519