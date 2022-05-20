花蓮確診孕婦腹痛送醫緊急剖腹 男嬰PCR陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣20日電）花蓮32歲余姓婦人懷孕36週時確診COVID-19，確診當晚就因腹部不適送醫，轉診至花蓮慈濟醫院，醫師緊急安排在負壓手術室剖腹產，是花蓮首例，新生兒PCR檢測為陰性。

花蓮慈濟醫院今天發布新聞資料指出，余姓婦人第3胎懷孕36週，13日PCR確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），當天傍晚出現腹部不適狀況，送往原產檢醫院，經醫師評估，轉診至花蓮慈濟醫院。

慈濟醫院指出，14日凌晨收治後，因余姓婦人頻繁出現子宮收縮，使用安胎藥沒有改善，考量孕婦本身有糖尿病，加上前一胎是剖腹產，婦產部產科主任魏佑吉評估後，緊急進行剖腹產，安排於負壓手術室接生順利產下小男嬰，完成花蓮首例確診孕婦剖腹產手術。

當時值班的醫師陳姵辰說，因是確診病患，加上先前並非在院內產檢，急診時就須穿著全套防護裝備，為孕婦進行檢查，耗時比平常多3倍時間完成，克服滿身汗水與防護面罩起霧的困難，順利完成確診孕婦剖腹產手術。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

慈濟醫院指出，據臨床結果分析，COVID-19確診孕婦有可能增加早產風險，花蓮慈院是東部重度級急救責任醫院，24小時都有婦產科醫師值班，隨時應付可能的高危險妊娠孕產婦緊急分娩及剖腹產手術。

花蓮慈濟醫院指出，生產過程中，新生兒從媽媽身上垂直感染COVID-19的機率約1至3%，這名小男嬰出生時體重約3700公克，72小時內3次PCR採檢都是陰性，但因早產加上媽媽有糖尿病等因素，新生兒肺部成熟度受影響，目前仍在小兒加護病房隔離照護中；余姓婦人已出院返家進行居家照護。（編輯：方沛清）1110520