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單日確診又達10萬 美衛生高層警告疫情回溫
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蔡其昌媒合企業捐PCR檢測儀 梨山居民可就地採檢

2022/5/20 17:17（5/20 17:29 更新）
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在立法院副院長蔡其昌（左2）牽線下，成功媒合企業無償提供小型PCR檢測機給地處偏遠的台中市和平區梨山衛生所，讓當地居民可就地採檢，免於奔波勞累。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月20日
在立法院副院長蔡其昌（左2）牽線下，成功媒合企業無償提供小型PCR檢測機給地處偏遠的台中市和平區梨山衛生所，讓當地居民可就地採檢，免於奔波勞累。（蔡其昌辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年5月20日
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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台中市梨山地區居民快篩陽性要下山到醫院PCR檢測，得配合管制站放行時間，立法院副院長蔡其昌媒合企業提供PCR檢測機，他和台中市長盧秀燕都呼籲中央「偏鄉快篩陽即確診」。

台中市和平區梨山地區，地處偏遠，居民的醫療全仰賴梨山衛生所，居民快篩陽性需自行下山PCR檢測，還得配合管制站放行時間，費時且路途遙遠。和平區代表會區民代表羅進玉向蔡其昌陳情，莫讓梨山居民成PCR孤兒。

蔡其昌今天透過文字稿指出，找到瑞基海洋生技公司無償提供小型PCR檢測機給梨山衛生所，這台企業愛心的小型PCR檢測機，會先留在梨山服務偏鄉居民，讓偏鄉地區也享有一樣的醫療資源。他也致電給衛福部長陳時中，爭取偏鄉地區快篩陽性視同確診。

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台中市長盧秀燕今天也在疫情記者會上指出，立委江啟臣等人今天拜會衛福部，爭取偏遠地區民眾納入「快篩陽即確診」，希望讓偏鄉民眾確診後能即刻獲得治療，避免醫療資源匱乏，導致憾事發生。

另外，盧秀燕也指出，台中市政府與台中榮民總醫院合作在中央公園設立「大型PCR給藥得來速」今天上路，許多民眾領號碼牌；另童綜合醫院停車場的「大型PCR給藥得來速」運作也很順暢。截至中午止，中央公園站共篩檢670人、診療146人；童綜合站共篩檢405人、診療391人。（編輯：謝雅竹）1110520

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