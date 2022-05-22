高雄玉荷包產量剩3、4成 價格上漲近3成

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）高雄玉荷包進入產季，今年受氣候影響，產量僅剩約3、4成，5月中旬平均批發價每公斤約新台幣211元，比去年同期上漲約3成。市府農業局呼籲民眾預購從速、以免向隅。

高雄市玉荷包種植面積約2352公頃，占全國種植面積達4成，近期已進入產季，根據台北果菜市場批發價顯示，高雄玉荷包5月中旬平均批發價約211元，跟去年同期約每公斤163元相比，上漲近3成。

農業局副局長王正一接受中央社記者訪問表示，高雄玉荷包今年開花僅以往標準年的6成，3月正在開花結果時，又遇到連日下雨，將花和幼果打落不少，結果後，又有部分生理落果，造成整體產量減產約3、4成。

王正一說，市府「高雄首選」玉荷包禮盒，特級禮盒1盒888元、頂級禮盒1盒1388元，均為5台斤包裝，限量僅1500盒，開放預購後，已熱銷逾7成。

另農業局也發布新聞稿表示，有28家貿易商已與高雄市農民團體簽訂「玉荷包荔枝外銷供果園」，將把玉荷包外銷到日本、澳洲、韓國、香港及新加坡等地。

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除了玉荷包，5月也是「金鑽鳳梨」產季，高雄鳳梨種植面積約1010公頃，主要為金鑽鳳梨。高雄市大樹區農會昨天宣布鳳荔季開幕，市長陳其邁也與來自美國的網紅小貝共同直播行銷，小貝也介紹了外國人喜愛的玉荷包吃法。

農業局表示，高雄鳳梨外銷日本數量自2月起至4月底已達3266公噸，並持續輸日，比去年成長3倍以上。大樹農會姑山倉庫28、29日將販賣玉荷包、金鑽鳳梨等新鮮農特產品，歡迎民眾採購。（編輯：黃世雅）1110522