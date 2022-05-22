民進黨嘉市主委激戰 黃露慧競選連任成功

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）民進黨嘉義市黨部改選，黨部主委黃露慧拚連任、立委王美惠推顧問黃敏修挑戰，競選期間雙方紛爭不斷，開票過程中雙方票數拉鋸，黃敏修拿到1376票，黃露慧以1841票競選連任。

民進黨嘉義市黨部主委改選，黃敏修抨擊黃露慧家族長期霸占主委一職，黃露慧反批黃敏修官商勾結、涉工程弊案、拉黑道入黨等，雙雙發負面文宣攻擊，直指對方文宣不實，紛紛提告。

嘉義市黨部開票，黃露慧和黃敏修票數呈現拉鋸，氣氛凝重，黃露慧最後以1841票競選連任。

黃露慧指，這場選舉沒有贏家，只有輸家，最大的輸家是民進黨和台灣的民主，指單純的選舉，有資格的都可以參加，針對選舉過程的抹黑批評、霸占黨部等惡劣指控她無話可說，感謝民主先進用神聖選票來守護台彎民主。

民進黨雲林縣黨部主委改選，立委劉建國力挺現任執委沈健興，蘇治芬推派其助理林金忠；沈健興在選前宣布退出主委選舉，願以山海和諧團結一心的態度，全力支持林金忠。

根據民進黨雲林縣黨部統計，沈健興僅1092票，林金忠獲得3906票勝出，而全國黨代表當選人有黃清財、蔡孟真、林淑靜、江文登、莊志勤、廖秋萍、蔡明宏、陳建名、呂順賢。

嘉義縣黨部表示，主委只有陳川崎同額競選，結果獲得3722票，達7成4得票率，順利當選。第20屆全國黨員代表中埔鄉長李碧菁、朱財平、洪乾文、柯明珠、江志明、邱勝利等6人當選。

嘉義縣黨部指出，72歲陳川崎學經歷完整，受歷任縣長重用，輔仁大學畢業，過去曾擔任陳明文助理、縣府機要秘書、朴子市公所主任秘書、鹿草鄉農會企劃專員、議會秘書，2屆高票當選六腳鄉長，年底即將卸任。

陳川崎感謝黨員支持賜票，他說，會全力以赴為年底五合一選舉拚出勝選好成績，團結民進黨，延續執政，並推動黨務發展。尤其新世代傳承接軌也很重要，提攜青年、栽培人才，擴大年輕人參與公職選舉，關心公共事務，讓民進黨注入新血。（編輯：黃世雅）1110522