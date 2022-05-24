高市新建社宅「凱旋青樹」將完工 預定下半年招租

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（中央社記者蔡孟妤高雄24日電）高雄新建社宅「凱旋青樹」工程進度已達9成，預計8月底完工，市府都發局正在進行租屋行情調查，初估屆時單坪租金約在新台幣420元至560元間，預定下半年開始啟動招租作業。

都發局今天發布新聞稿表示，凱旋青樹歷經3年興建，目前工程進度已達9成，預定今年8月底完工。都發局正在進行各項招租準備工作，後續招租計畫預定9月公告，10月受理申請，審核通過後辦理抽籤，決定看屋及選屋順位。

都發局表示，對於社宅租金的設定，目前正在進行周邊租屋市場行情等資料調查，再針對一般戶及弱勢戶分別以市場行情8折及6折單坪租金率乘以房型面積訂定。

都發局指出，目前初步評估凱旋青樹周邊租金行情約每坪700元左右，因此凱旋青樹單坪租金約在420元至560元間。另依維管成本由住戶分攤管理費，初估每坪約85元。未來租金與管理費會連動物價指數調整。

凱旋青樹也將依法保留40%戶數給13類弱勢戶，如低收、中低收、身障等；並可提供外縣市來高雄就業、就學的民眾申請，只要符合已成年、家庭成員在高雄市無自有住宅、平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍等條件即可。

凱旋青樹社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道、南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，建築物為地下2層及地上A棟14層及B棟13層2棟，除提供245戶住宅，並設有托嬰中心及店舖等社福與商業設施。

都發局長吳文彥說，凱旋青樹社宅規劃有一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶，房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並有綠建築銀級及智慧建築銀級等標章。

為讓民眾對社宅更了解，都發局也規劃完工後的開箱活動，讓民眾可以一窺社宅內外部的面貌，並與台北電腦公會合作推出黑客松智宅生活應用組競賽，目前已有11組晉級提案，預定於6月中旬決選、7月中旬成果發表及頒獎。（編輯：謝雅竹）1110524