議員送員林火車站街友快篩試劑 6人篩出3陽性

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（中央社記者吳哲豪彰化26日電）民眾黨彰化縣議員張雪如昨天率志工前往員林火車站，發放粽子及快篩試劑給街友，也幫6名有症狀街友做快篩，有3名街友呈現陽性，彰化縣衛生局也安排3人入住集中檢疫所。

台灣民眾黨彰化縣黨部今天發布新聞指出，台灣民眾黨彰化縣黨部擔心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響街友健康，黨籍縣議員張雪如昨天率領志工，前往員林火車站發放粽子、口罩、快篩試劑，以及防疫包給街友。

張雪如等人除發放物資外，也一一詢問員林火車站的街友有無咳嗽、喉嚨痛等症狀，有6名街友說自己身體不太舒服，志工幫他們做快篩，結果有3人快篩呈現陽性反應，張雪如趕緊通報彰化縣政府社會處。

張雪如指出，車站為開放空間，而員林火車站附近約有20多名街友出入，昨日有10多人在車站周邊就地休息，因來往旅客與學生多，她們昨天也勸導街友如果身體不適，趕緊就醫。

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衛生局長葉彥伯今天接受中央社記者電訪時說，昨晚接獲社會處通報後，已安排3名街友入住集中檢疫所，由於街友們都有戴口罩，且在戶外時間多，傳染風險較低。

葉彥伯指出，今天起開始推動「快篩陽經診斷即確診」，彰化縣各鄉鎮都有安排配合的診所，民眾只要做快篩呈現陽性，可以直接前往配合的基層診所，醫師會看診及給藥，讓醫院有量能處理重症患者。（編輯：陳仁華）1110526