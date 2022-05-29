南投茶博會10月有望舉辦 林明溱：已開始籌備

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2022年杉林溪春茶競賽頒獎典禮及竹山鎮農特產品展售促銷活動29日登場，南投縣長林明溱（右7）出席，頒獎表揚榮獲春茶競賽特等獎的茶農。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月29日

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（中央社記者蕭博陽南投縣29日電）往年10月登場的南投世界茶業博覽會去年考量疫情、遊客來自各地、品茗需脫口罩等因素而停辦，不過南投縣長林明溱今天透露，停辦影響茶葉行銷，為幫助農民，今年已開始籌備。

考量國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，自2010年開辦的南投世界茶業博覽會去年10月停辦，雖然今年疫情持續，不過縣長林明溱今天出席杉林溪春茶競賽頒獎典禮及竹山鎮農特產品展售促銷活動時透露，今年南投茶博會已開始籌備，希望疫情能穩定。

林明溱致詞時表示，今年雨水充足，竹山春茶品質相當好，疫情持續，多喝茶有益身體健康，再加點檸檬對身體更好，鼓勵大家多喝茶；去年因疫情停辦南投茶博會，茶葉、農產行銷皆受影響，為幫助農民，縣府已積極規劃辦理茶博會，希望一切順利，幫助農民行銷。

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竹山鎮農會春季杉林溪茶賽分為新品種組、烏龍組，烏龍組特等獎得主為陳紫靜、新品種組特等獎為陳惠專，竹山鎮農會總幹事鄭文惠說，今年雨水豐沛，茶農精心栽培的茶葉品質非常好，農會也會抽檢有無農藥，給消費者更安心保證，今天茶賽表揚搭配農特產促銷。

農特產行銷邀縣內多個產銷班、青年農民等參與，販售有機認證的番薯、玉米、火龍果、木瓜、香蕉、芭樂、柑橘類、小番茄、有機米等；南投縣議會議長何勝豐、竹山鎮長陳東睦、南投縣農會總幹事曾明瑞等人出席力挺農民行銷竹山好茶及優質農產。（編輯：黃世雅）1110529