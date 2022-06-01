北市估6/3兒童疫苗接種率破5成 6/6恢復實體課程

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）台北市將在3日完成國小校園疫苗接種，市府預估，屆時5到11歲兒童疫苗覆蓋率可以突破5成，並將在6日恢復實體課程，但中、小學經過課發會同意仍可以繼續進行遠距教學。

台北市長柯文哲今天下午臨時更改行程，與剛解隔的副市長蔡炳坤一同前往博嘉實驗國小視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種情況。校方指出，今天共有52%、150名學生施打疫苗，出動4名醫護人員及30名老師與家長協助。

蔡炳坤視察後接受媒體聯訪表示，台北市5到11歲兒童共14萬3310人，統計到昨天為止，包含莫德納及輝瑞兒童疫苗，覆蓋率已經到39.66%，預估3日全部接種完畢後，覆蓋率可以達到52.67%。

蔡炳坤說，有信心屆時所有想讓兒童接種的家長，都可以接種完畢，但每一天都有人滿5歲，所以之後還是會繼續接種，例如下週就有2000多人已預約到診所施打疫苗。

蔡炳坤指出，疫苗接種告一段落後，台北市中、小學及幼兒園將在6日全面恢復實體課程，但有5大配套措施，包括家長若要讓孩子請防疫假或疫苗假，都不會列入出缺勤紀錄。

蔡炳坤說，雖然全面復課，但中、小學經過課發會同意；幼兒園經過老師與家長討論後，可以繼續遠距教學，但是定期評量還是要回學校舉辦。此外，中學可以辦理社團成果發表等大型活動，但參加者要打滿3劑疫苗，或提供3天內快篩陰性證明。

蔡炳坤表示，國三與高三因為已經陸續要畢業，可以繼續遠距教學到畢業典禮。畢業典禮則不開放外賓參加。

柯文哲說，6日恢復實體上課已經有經過辯論，因為到時候有打疫苗的學生人數大概是一半、一半，跟有沒有等打完10到14天產生保護力無關，且復課是原則，家長可以自己決定要不要請防疫假，自然就好，無所謂。（編輯：李錫璋）1110601