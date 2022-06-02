端午節連假將屆 中市警實施交通疏導

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（中央社記者郝雪卿台中2日電）端午節連假即將到來，台中市警察局交通大隊今天表示，預估連假期間有返鄉及出遊等交通需求，將針對重點地區、路段規劃交通疏導勤務，並視交通狀況彈性調整疏導作為。

端午節3天連假明天開始，台中市警察局交通大隊今天發布新聞稿說明連假期間交通疏導措施，呼籲民眾在連假期間多利用大眾運輸工具，避免陷於車陣中。

警方表示，雖然國內近期受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，交通量明顯下降，但預估連假期間仍有返鄉及旅遊等交通需求，因而針對重點地區及路段規劃交通疏導勤務。

警方指出，在連假前1天、第1天及最後1天，預估以返鄉及收假回工作崗位旅次為主，交通疏導規劃重點為高鐵台中站、各鐵、公路車站、高速公路、快速公路、省道疏運路線等交通要道的周邊道路，屆時市警局將於各重點路段及路口派遣員警、義交加強交通指揮疏導、巡邏，一旦發現交通堵塞，立即通報處置。

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至於連假期間，警方說，將加強百貨商圈、熱門景點等周邊道路巡邏及交通狀況觀測，以適時紓解逛街購物及旅遊人潮及車潮。

市警局交通大隊呼籲，連假期間外出可多搭乘大眾運輸交通工具，避免陷於車陣當中，破壞旅遊興致，如為自行駕駛，中、短途用路人盡可能使用市區平面道路，長途用路人才使用高速公路，做好車流分流，避免塞車。另提醒民眾「開車不喝酒、喝酒不開車，翌日宿醉不上路」，共維用路安全。（編輯：謝雅竹）1110602