道路不平、環境須美化 蔡培慧促成千萬經費改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧接獲埔里鎮、水里鄉、集集鎮居民反映路面不平、環境須綠美化，經會勘促水保局補助新台幣1000萬元進行改善工程，蔡培慧（右2）6日會同水保局人員踏勘，並向鄉親說明期程。（蔡培慧辦公室提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年6月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）民進黨南投縣長參選人蔡培慧接獲埔里鎮、水里鄉、集集鎮居民反映路面不平、環境須綠美化，經與水保局會勘，促成千萬元經費改善，蔡培慧今天再次踏勘並向鄉親說明預計年底完工。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧擔任行政院中部聯合服務中心執行長任內，促成行政院農業委員會水土保持局南投分局補助新台幣1000萬元，進行埔里鎮籃城社區、水里鄉興隆村、集集鎮隘寮社區等農村再生工程，蔡培慧今天會同水保局人員踏勘，並向鄉親說明期程。

蔡培慧接受媒體聯訪表示，須改善處所都是居民、老人家參加鄰里活動、維繫社交關係的地方，但這些處所都較偏僻，路面嚴重受損，年長者騎電動車或撐著拐杖步行都十分危險，她擔任執行長期間接獲議員、村長陳情，經請水保局辦理規劃設計，預計下半年動工。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陪同踏勘的埔里鎮長廖志城說，蔡培慧今年初與水保局會勘，4個月後帶來好消息，爭取到400萬元將改善籃城社區人行步道、溝渠，也將與台電協調改善孔蓋高度讓路面更平坦；縣議員葉仁創說，許多居民反映路不平，經與縣議員陳宜君爭取，感謝蔡培慧促成改善。

蔡培慧也說，水里鄉興隆村位於山區，促成經費進行興德宮前綠美化工程，增加入口意象及景觀維護，一併改善周邊排水，及為郡坑伯公祖廟環境綠美化、裝設水塔與排水管，讓居民有更好環境談天說地；另外，集集鎮月老廟香火鼎盛，為營造更好觀光品質，爭取改善路面及入口意象，預計年底完成。（編輯：陳仁華）1110606