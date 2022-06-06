台東累計逾1.8萬人確診 新增1養護機構群聚

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（中央社記者李先鳳台東縣6日電）台東縣今天新增550名COVID-19確診者，累計1萬8178人染疫；再新增1養護機構有3名工作人員確診，目前縣內仍有7養護、1身障、1兒少、6間監所及3醫院群聚事件列管中。

台東縣衛生局說明縣內機構群聚案，新增1養護機構有3名工作人員確診，而原有的6機構則新增14人確診，包括5名員工、9名住民；監所新增5人（4員工、1收容人）；身障新增1員工確診；醫院新增1員工確診。

另外，1所兒少機構監測期滿無新增個案列為結案；目前縣內列管的7養護、1身障、1兒少、6間監所、3醫院群聚事件，衛生局持續安排定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

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台東今天增2例本土確診死亡個案，一案為98歲女性，無接種疫苗紀錄，有中風病史；另一案為42歲男性、無接種疫苗、有神經系統等疾病。

衛生局表示，Omicron病毒傳播速度非常快，鄉親千萬不要掉以輕心，尤其是部分嬰幼兒確診後病程變化快，因此若孩子出現持續嗜睡、意識改變、活力不佳、抽搐、唇色發白或發紫等症狀，或是家中成員或長者出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶等情形，心跳每分鐘超過100下，趕緊送醫，或致電119請求協助。（編輯：陳仁華）1110606