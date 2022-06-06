北市獨居失能長者、身障者 即起可申請到宅照護

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）COVID-19疫情延燒，台北市社會局今天宣布，針對約2000名獨居的行動不便長者或身障朋友，市府結合台北市醫師公會，即起可申請醫師到宅協助篩檢、問診及投藥等照護服務。

台北市政府社會局今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未趨緩，因應部分獨居的長輩、身障朋友因為行動不便、數位落差或特殊情形而無法外出購買快篩試劑或預約視訊門診，市府攜手台北市醫師公會，推出醫療照護一條龍服務。

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社會局指出，獨居且行動不便的長輩及身障者，因為缺少親屬照顧資源，若出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等疑似症狀，即起可以致電12區關懷中心，申請到宅快篩、問診及投藥等照護服務，預估約有2000名符合資格的市民受惠。

社會局提醒，因為醫療資源有限，暫時限實際居住在台北市、無任何親屬照顧，且符合65歲以上失能、臥床或領有身心障礙證明行動不便的身障者申請，並由衛生局及社會局審查後，媒合診所醫師。（編輯：陳仁華）1110606