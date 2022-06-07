台中后里保安林地土石崩落 改善工程擬9月底完工

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台中市后里區眉豐路緊鄰1418保安林地，因上邊坡地質脆弱，近日遇雨土石崩塌，崩落點離民宅和工廠只有幾步距離，崩落高度20公尺。（立委楊瓊瓔辦公室提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年6月7日

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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市后里區眉豐路緊鄰1418保安林地，因上邊坡地質脆弱，近日遇雨土石崩塌，林務局東勢林管處辦理改善工程，植生、危木處理、防落石柵工程，預計9月底前完工。

台中市后里區眉豐路上邊坡屬東勢林管處轄管的1418保安林地，屬卵礫石堆積層，受颱風豪雨沖刷，易產生向源侵蝕，造成土石崩塌，危及下方民宅、工廠及道路安全。國民黨籍立委楊瓊瓔今天上午邀集東勢林管處、后里區公所、台中市議員陳本添、公館里長馮詠淮前往會勘，

馮詠淮說，連日下雨，后里區眉豐路邊坡1418保安林地邊坡崩塌，大片土石坍方滑落，幸無造成人員傷亡，但因土壤含水量高導致陡峭邊坡崩塌，後續仍有崩落可能。

陳本添指出，土石崩落點離民宅和工廠只有幾步距離，崩落高度約20公尺，每逢颱風或下雨天，附近居民根本不敢走這條路，擔心會被掉落土石砸到。

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東勢林管處副處長陳啟榮說明，辦理整體改善工程，包含植生、危木處理及防落石柵等，加速完成細部設計審查及修正作業，克服營造業物價上漲及投標不踴躍情形，6月1日已完成上網發包作業，要求廠商在9月底前完成改善。

楊瓊瓔表示，后里區眉豐路邊坡1418保安林地地質脆弱，雨季來臨，崩塌面積有擴大跡象，她要求整體改善工程應提升邊坡穩定性，才能保障用路人及鄰近住戶安全。（編輯：張芷瑄）1110607