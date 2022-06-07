喬友大樓自組更新會彰化首例 預計年底前拆完

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣7日電）喬友大樓火警釀4死後，彰化縣政府除公告迅行劃定都市更新地區，也協助土地及建物所有權人辦理自主都更，經召開成立大會，成為彰化首例自行組織更新會，大樓預計年底前拆完。

彰化市喬友大樓去年6月30日大火釀4死，其中彰化縣消防局消防員陳志帆殉職火場。災後彰化縣政府去年12月20日公告喬友大樓座落土地為迅行劃定都市更新地區，並協助土地、建物所有權人辦理自主都市更新，所有權人自行組織更新會今年4月18日獲准籌組，5月28日在彰化縣政府視聽室召開成立大會。

縣政府建設處今天發布新聞稿表示，喬友大樓土地及建物所有權人共112人，成立大會82人出席，連同出席委託書，會議出席人數達1/2以上法定門檻，透過台灣金融聯合都市更新服務股份有限公司專業協助，考量各樓層所有權人數及產權比率等，推舉理事11人、監事2人並選任理事長，成為彰化第1個自行組織更新會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

建設處指出，喬友大樓火災後，縣府啟動整合，引導私有地主以都市更新手段解決都市景觀及防災問題，透過自行成立都市更新會，以都市更新拆除重建方式，推動都市更新事業計畫及權利變換等作業程序，大樓拆除工程已完成規劃，6月公開招標，預計年底前拆完。

另外，縣府爭取員林市黃金帝國都市更新案，內政部今年5月24日函覆同意在案，核定總經費新台幣540萬元，中央補助432萬元，縣府配合款108萬元，建設處表示，將積極辦理、早日完成彰化市喬友大樓、員林市黃金帝國都市更新案，重新塑造彰化、員林兩大地標，翻轉舊市街區空間，創造都市再生契機。（編輯：謝雅竹）1110607