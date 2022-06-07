金門陶瓷廠推仿古八角碗 充滿老祖先生活智慧

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金門縣陶瓷廠長何桂泉（中）7日和員工展示閩南古早八角碗，碗外繪製的公雞、芭蕉葉和牡丹花圖案，代表對新婚或喬遷的祝福，盼成賀禮新選項。中央社記者黃慧敏攝 111年6月7日

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（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）全國唯一官窯金門縣陶瓷廠仿製閩南古早八角碗，碗外繪製公雞、芭蕉葉及牡丹花圖案各有寓意，代表新婚或喬遷祝福。陶瓷廠表示，舊食器充滿古人生活智慧，盼成為賀禮新選項。

金門縣陶瓷廠長何桂泉今天接受媒體聯訪時指出，八角碗是閩南地區盛行食器，碗外所繪的公雞、芭蕉葉及牡丹花圖案，一般民眾習以為常，但不太了解含意。

他解釋，閩南語常說「起家、帶路雞」，代表開創事業，「帶你走好路」的意思；芭蕉葉意味「立大業」，牡丹有「花開富貴」含意，因此，昔日喜宴或搬入新厝時以八角碗裝盛食物，祝福新人或恭賀喬遷，可見八角碗是喜氣洋洋的物件。

何桂泉說，早期工藝條件不如現在，八角碗的公雞圖案畫得比較寫意，而且當時物資缺乏民眾常一餐沒一餐，畫出來的公雞往往比較肥大，有「畫雞充饑」用意，從中展現老祖先的生活智慧，相當有趣。

何桂泉表示，從前的八角碗較大，陶瓷廠把它縮小尺寸，變得小巧玲瓏又可愛，還搭配2款湯匙。湯匙圖案除了一般常見的蝦子，還有金門特有、價格不菲的黃魚，未來將以禮盒方式推出，可望成為極具地方特色的新婚賀禮。

何桂泉說，八角碗是閩南地區盛行的食器，早年金門鄉親下南洋時也會帶著它，把在地文化推廣到南洋；因此，現在東南亞地區，尤其馬來西亞八角碗還可常見到。

除了八角碗，金門縣陶瓷廠同時推出青花瓷酒壼，壼嘴中間部位寫了「注福」2字，代表注入滿滿祝福，是送禮自用的飲酒或品茗新選項。（編輯：戴光育）1110607