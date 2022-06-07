台南輝瑞兒童疫苗校園開打 盼接種率衝過80%

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市政府今天公布5至11歲學童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種比率已超過77%，今天起展開3天輝瑞兒童疫苗校園集中接種作業，盼能提高到80%至85%。

台南市長黃偉哲下午在市府線上防疫記者會表示，台南市今天新增7487名COVID-19本土個案，全國新增總數也有點上揚，說明疫情起伏，現在還是高原期，台南市目前累計確診人數14萬2000多人，不到總人口數的10%，希望民眾仍要配合防疫措施、打疫苗，不要讓確診盛行率一下子飆得太高。

台南市政府衛生局長許以霖表示，統計至昨天為止，已有8萬5428名5至11歲學童接種第1劑疫苗，接種比率77 .39%。

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許以霖表示，台南市今天起至9日進行5至11歲輝瑞兒童疫苗校園集中接種作業，希望能將兒童疫苗接種比率提高至80%至85%，若家長這幾天無法帶孩子前往校園集中接種，也可透過台南打疫苗網站預約方便的時間。

黃偉哲表示，至於下週是否全面恢復學校實體課，還要視這幾天疫情狀況再決定，以孩子的健康為優先考量，最晚會在週五（10日）公布，如果家長無法請假在家照顧小孩，仍可把孩子帶到學校，學校會提供基本照顧措施。（編輯：卞金峰）1110607