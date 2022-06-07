台8線關原路段6/8起管制通行 每日放行2小時

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中橫公路台8線關原路段因邊坡崩塌封閉逾1個月，將於8日開放通行，因災害路段災情嚴重，道路搶通初期仍屬便道性質，採管制放行，每日上午7時、中午12時各放行1小時。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 111年6月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）中橫公路台8線關原路段因邊坡崩塌封閉逾1個月，公路總局今天指出，便道明天開放通行，採管制放行，每日上午7時、中午12時各放行1小時，後續再視搶修狀況逐步解除管制措施。

公路總局第四區養護工程處今天發布新聞稿指出，台8線117.4k關原災害路段，自4月26日發生大規模邊坡崩塌，道路上方高逾200公尺範圍邊坡坍滑而下，多達20萬立方公尺土石，造成明隧道遭土石掩埋、路基缺口150公尺長，道路封閉搶修至今。

四工處指出，搶修期間歷經多次擴災，現場人員克服低溫、潮濕及地形嚴峻等嚴苛環境全力趕工，原訂6月1日搶通，但碰上梅雨季節，加強邊坡臨時保護、路側落石防護設施等作業，通車時間延後至6月8日。

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四工處指出，道路搶通初期仍屬便道性質，必須持續進行邊坡保護、路基加固等工程，8日搶通後，採管制放行台8線114.6k至126K（關原至神木路段），每天放行2次，分別為上午7時至8時、中午12時至下午1時。

四工處指出，近期因梅雨鋒面及西南氣流影響，放行時段災害現場已安排人員警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，用路人務必耐心配合，依序通過，放行時段如遇天候不佳或持續落石，不排除封閉道路。（編輯：張雅淨）1110607