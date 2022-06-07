高市社宅規劃 七賢國中舊址地上物拆除交地

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（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高市城中城公益性跨區區段徵收進度推進，繼原址都市計畫變更公園用地後，七賢國中舊校地地上物，都發局正辦理國有土地交換作業，準備交地給國家住都中心規劃七賢安居社宅。

副市長林欽榮今天邀國家住宅及都市更新中心副執行長柯茂榮現地會勘。柯茂榮表示，七賢安居社宅已同步委託建築師辦理初步規劃，日前舉辦工作坊聽取民眾規劃設計構想。初步規劃臨市中一路至少退縮10公尺、臨賢中街至少退縮4公尺，並於市中一路留設雙排喬木人行道，提供社區居民共享開放空間。

建物量體部分，規劃地上19層、地下5層，保留與愛河水岸視覺連結配置，並依地方需求與主管單位評估設置日照中心、社區全齡運動中心、托嬰中心、兒少據點、收出養資源服務中心、體適能休閒空間、長青學苑、青創空間等附屬設施，以滿足住戶及周邊社區居民更完善社福服務。預定7月辦理統包工程招標。

林欽榮感謝國家住都中心全力配合，共同推動城中城公益性跨區區段徵收及七賢安居社會住宅建設，市府會持續透過社會住宅平台會議密切追蹤，給予國家住都中心各項行政作業協助。期許社宅早日完成，讓城中城無房屋所有權的居民以及在地青年、租屋弱勢族群獲得完善居住協助。

高市府提出城中城專案跨區區段徵收案，變更都市計畫已於2月10日公告，高市地政局也已將區段徵收計畫送內政部報核；待區段徵收公告後，市府即可領回土地並提供社宅用地給國家住都中心興建。

都發局吳文彥局長說明，為利專案跨區區段徵收推動，由國有財產署與市府合作，同步辦理七賢國中舊址內的市有土地與區段徵收範圍內國有土地交換。換地案已於5月經議會審議通過，目前已向國有財產署申辦交換作業中。

至於七賢國中舊址既有閒置老舊校舍，地政局拆除進度已提前完成，進度超前。後續將辦理土地分割測量，交由國家住都中心興建七賢安居社會住宅。

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高市府為保障城中城相關權益人居住權及財產權，提出「公益性跨區區段徵收」方案，經地政局意願調查結果，取得逾8成土地所有權人同意，並在前金區七賢國中舊址變更細部計畫草案，將東側約1.2公頃土地作為跨區區段徵收抵價地。

其中，臨市中一路、賢中街一側規劃為社會住宅基地，預定興建600戶社會住宅以及1500坪社福設施與1000坪青年共創空間，優先供給城中城無房屋所有權的居民租住以及在地青年與企業創業辦公使用。（編輯：孫承武）1110607