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台南高中以下學校 13日起續實施線上教學1週

2022/6/9 15:47
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（中央社記者張榮祥台南9日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情高峰南移，台南市長黃偉哲今天宣布，台南市高中以下學校及公立幼兒園持續暫停實體授課，維持線上教學，時間是6月13日至17日。

黃偉哲今天下午在台南市COVID-19防疫記者會指出，台南市高中以下學校及公立幼兒園下週仍暫停實體授課，但補習班、課照中心、非營利、準公共、私立幼兒園得配合家長需求，自主決定預防性停課方式和日期。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，目前台南市有9所國小及1所國中實體授課，5000多名學生被送到學校接受安置照顧。

台南市政府衛生局長許以霖說，台南市5歲至11歲學童逾11萬人，其中6萬4802人接種輝瑞兒童疫苗，2萬4877人接種莫德納疫苗，第一劑接種總人數8萬9679人，占總人數的81.24%。

許以霖表示，中南部仍處於疫情高峰期，但台南疫情相對趨緩穩定，兒童接種疫苗情況非常好，希望現在出現轉折點，莫讓確診率達到10%。（編輯：張芷瑄）1110609

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