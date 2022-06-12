彰化聲音照相將添生力軍 共5套設備嚴抓噪音車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

彰化縣環保局除原有1套移動式聲音照相系統，再獲1套，並預計年底前在彰化市、員林市、芬園鄉熱點路段增設3套固定式聲音照相設備，將有5套投入執法，提醒民眾勿不當改裝排氣管或刻意拉高引擎轉速製造噪音，以免受罰。（彰化縣環保局提供）中央社記者蕭博陽彰化傳真 111年6月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽彰化縣12日電）改裝噪音車擾人，彰化縣環保局除原有1套移動式聲音照相系統，再獲1套，並預計年底前在彰化市、員林市、芬園鄉熱點路段增設3套固定式聲音照相設備，共5套盼遏止噪音車。

為避免高噪音車輛影響環境安寧，彰化縣環保局去年起配合行政院環境保護署聲音照相科技執法新法上路，採用移動式聲音照相系統，精準鎖定噪音熱區，於深夜時段長時間監測，共執行41場次，平均可告發50輛次以上，成案率去年全台最高。

環保局今天發布新聞稿表示，今年除獲環保署補助1套移動式聲音照相設備，另將設3套固定式系統於高噪音路段24小時執法，以擴大執法力度，加上原有1套移動式設備，將有5套投入執法，提醒民眾勿不當改裝排氣管或刻意拉高引擎轉速製造噪音，以免受罰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局指出，移動式系統主要採不定時、不定點於車輛噪音陳情熱點路段執行取締，包含彰化市中山路、中興路、大埔路及員林市員林大道、員東路、山腳路，以及大村鄉中山路、和美鎮彰美路、埔心鄉員鹿路等，執法時於前方100至300公尺間設置告示牌。

環保局進一步表示，今年移動式聲音照相系統取締截至4月底共執行12場次，累計違規開罰6輛次、通知到檢9輛次；另外，環保、警察、監理聯合稽查民國110年至111年4月底共執行27場次，攔車數600輛以上，8輛檢驗不合格依法開罰，透過多元管制，111年至4月底相較去年同期檢舉案下降58%，已有階段性成效。（編輯：陳仁華）1110612