宜蘭第17波疫苗快打站 18日起提供服務

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（中央社記者王朝鈺宜蘭12日電）宜蘭縣長林姿妙今天表示，第17波疫苗快打站將從18日起提供服務，請縣民盡早完整接種疫苗，另宜蘭縣各級學校明天恢復實體課程，籲請家長提醒孩子落實防疫並留意孩子健康。

宜蘭縣衛生局下午發布新聞稿指出，第17波快打站將從18日起陸續提供服務，65歲以上的長者或55歲以上原住民施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可獲得500元禮券及2劑家用快篩試劑。

至於兒童疫苗部分，衛生局表示，宜蘭縣國小校園集中施打疫苗與幼兒園媒合鄰近國小施打作業已於10日前全數完成，登記施打輝瑞兒童疫苗有7503人，完成接種5287人，登記施打莫德納兒童疫苗有5550人，完成接種3467人。

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衛生局指出，宜蘭縣5歲至11歲兒童疫苗涵蓋率已達91.4%，大部分的國中及高中也將於17日前完成校園接種，籲請家長鼓勵學生盡快完成疫苗接種。

至於疫情方面，衛生局表示，宜蘭縣今天新增940名確診病例，並增加3名女性和2名男性共5名死亡個案，年齡介於80歲至90多歲，其中2名並未施打疫苗，1名已施打完2劑疫苗，另2名已施打第3劑，5人分別從5月26日到6月6日間陸續發病，因不敵病毒肆虐先後病逝。（編輯：方沛清）1110612