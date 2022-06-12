南投中重症約3人有1死 衛生局籲把握投藥時效

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣衛生局統計，縣內確診者近3萬5000例，186人中重症其中59人死亡，中重症確診者65歲以上占8成，沒施打或未打滿3劑疫苗者約占6成5，除籲打疫苗，也要把握黃金投藥期。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布新增1300例確診。衛生局發布新聞稿表示，南投縣確診者累計近3萬5000例，有186人轉為中重症，其中59人死亡；中重症多數為高齡者，呼籲把握5天黃金投藥期，防止轉成重症，以降低死亡率。

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衛生局指出，南投縣中重症確診者男、女比例約為6比4，中重症確診者以老人居多，65歲以上占8成，未施打或未打滿3劑疫苗者約占6成5；目前南投縣口服抗病毒藥物配置充足，包括10家醫院、13鄉鎮市衛生所、40家基層診所、41家社區藥局都有供應。

另外，衛生局表示，仁愛鄉、信義鄉偏遠地區確診數超過1500人，除透過衛生所配置口服抗病毒藥物，也透過巡迴醫療車將藥物配置到最基層村落「衛生室」，只要醫師認為有必要，隨時可調度因應，截至昨天，2種口服藥物合計已開立給5410人。（編輯：陳仁華）1110612