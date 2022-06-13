更多編輯台推薦新聞：
黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...
生活

一週大事／美中防長雙邊會、英相強生保住政權...

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

會勘中市溪西8座高壓電塔 陳椒華要求評估地下化

2022/6/13 17:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市南屯區筏子溪以西矗立8座高壓電塔，當地民眾擔憂影響健康安全，時代力量立委陳椒華今天邀集相關單位會勘後，要求台電公司進行地下化評估，並於2個月內提出報告。

陳椒華下午在時力台中服務處主任吳佩芸陪同下，邀集經濟部、台電、台中市政府及當地里長到南屯區忠勇路與七星北街口會勘高壓電塔。

陳椒華指出，南屯區筏子溪以西區域人口已快速發展，而不管是基於輸配電安全、居民健康安全、電磁波輻射與都市景觀等因素，僅存的8座高壓電塔已成為當地居民隱憂，時力台中服務處多次接到當地民眾陳情，因此邀集各相關單位進行會勘。

南屯區文山里長何中信表示，溪西地區近年快速發展，人口大量移入，電塔對附近居民安全影響很大，希望台電儘速推動地下化，都市建設才能往前一大步，對居民也是一大福音。

吳佩芸認為，筏子溪以東輸配電設施在10多年前皆已地下化，但是溪西地區僅存8座高壓電塔地下化卻連基本的下地規劃及期程等都遙遙無期；在人口急速發展的情況下，台電應開始規劃各式方案。

台電公司台中供電區營運處副處長梁明福也到場說明，高壓電塔地下化雖比遷移難度低，仍有許多困難需要克服，台電會依據相關營業規章進一步評估這8座高壓電塔地下化的各式方案，未來市府若進行附近土地重劃，台電一定會配合。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市政府經濟發展局公用事業科長鄭錫禧則說，技術面及法規面前提下，若有涉及都市計畫變更程序，甚至在用地取得部分，須台電嚴謹評估，市府也會全力配合。

陳椒華總結指出，8座高壓電塔確有地下化必要，請台電展開可行性評估，包括地下化規劃工作、後續相關可能的下地路線方案、潛盾施工方法等，不須等重劃才來尋求可行方案，並請台電擬定期程，於2個月內提出相關報告。（編輯：陳仁華）1110613

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族