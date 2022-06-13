會勘中市溪西8座高壓電塔 陳椒華要求評估地下化

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（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市南屯區筏子溪以西矗立8座高壓電塔，當地民眾擔憂影響健康安全，時代力量立委陳椒華今天邀集相關單位會勘後，要求台電公司進行地下化評估，並於2個月內提出報告。

陳椒華下午在時力台中服務處主任吳佩芸陪同下，邀集經濟部、台電、台中市政府及當地里長到南屯區忠勇路與七星北街口會勘高壓電塔。

陳椒華指出，南屯區筏子溪以西區域人口已快速發展，而不管是基於輸配電安全、居民健康安全、電磁波輻射與都市景觀等因素，僅存的8座高壓電塔已成為當地居民隱憂，時力台中服務處多次接到當地民眾陳情，因此邀集各相關單位進行會勘。

南屯區文山里長何中信表示，溪西地區近年快速發展，人口大量移入，電塔對附近居民安全影響很大，希望台電儘速推動地下化，都市建設才能往前一大步，對居民也是一大福音。

吳佩芸認為，筏子溪以東輸配電設施在10多年前皆已地下化，但是溪西地區僅存8座高壓電塔地下化卻連基本的下地規劃及期程等都遙遙無期；在人口急速發展的情況下，台電應開始規劃各式方案。

台電公司台中供電區營運處副處長梁明福也到場說明，高壓電塔地下化雖比遷移難度低，仍有許多困難需要克服，台電會依據相關營業規章進一步評估這8座高壓電塔地下化的各式方案，未來市府若進行附近土地重劃，台電一定會配合。

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台中市政府經濟發展局公用事業科長鄭錫禧則說，技術面及法規面前提下，若有涉及都市計畫變更程序，甚至在用地取得部分，須台電嚴謹評估，市府也會全力配合。

陳椒華總結指出，8座高壓電塔確有地下化必要，請台電展開可行性評估，包括地下化規劃工作、後續相關可能的下地路線方案、潛盾施工方法等，不須等重劃才來尋求可行方案，並請台電擬定期程，於2個月內提出相關報告。（編輯：陳仁華）1110613