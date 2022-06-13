竹市打造療育感官教室 供早療兒探索學習

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（中央社記者郭宣彣新竹市13日電）新竹市兒童發展早期療育中心，近日打造療育感官教室，設有燈光、聲音、觸覺板營造學習環境，副市長沈慧虹今天表示，透過多感官刺激，讓早療兒童從體驗與探索中學習。

新竹市政府今天透過新聞稿表示，新竹市兒童發展早期療育中心今年2月啟用，最近新設療育感官教室，營造白色調空間，並引進鞦韆、音樂踏墊、聲控牆、觸覺板，提供視覺、聽覺、嗅覺與觸覺多感官刺激。

社會處表示，其中，從國外引進的「觸覺板」是訓練觸覺功能，觸覺的敏銳程度，會影響大腦的辨別能力、身體的靈活性及情緒的穩定，讓孩子多觸摸，有助於刺激大腦發展，發展出合宜的觸覺反應。

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沈慧虹今天前往視察表示，透過結合多元課程設計，也讓早療孩童能自發探索學習，在趣味中自然增進各項感官知覺能力，為發展準備期建立基礎。

市府委託心路基金會辦理竹市兒童發展早期療育中心，提供早療兒童和身心障礙兒童學齡前日間生活照顧服務，由專業師資團隊，依孩童能力量身設計課程，如戶外體能課、地板滾球課、角落課等多元主題，也訓練兒童生活自理能力。（編輯：張銘坤）1110613