彰縣衛生局發簡訊進行疫調 籲民眾認清電話號碼

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）彰化縣政府今天下午召開疫情說明記者會，衛生局長葉彥伯指出，衛生局為做疫調，會發簡訊給確診民眾，如為0903445317等號碼發出的簡訊，即為衛生局發出，請民眾注意勿被詐騙。

縣府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，縣長王惠美、葉彥伯出席說明最新疫情；王惠美接受媒體聯訪時說，許多家長關心小朋友何時能接種第2劑COVID-19疫苗，縣府會安排小朋友接種疫苗，不過未開放疫苗混打。

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葉彥伯接受媒體聯訪指出，最近有民眾詢問接到衛生局發出的簡訊指要進行疫調，衛生局發出的疫調簡訊，門號為0903445317一直到325號，請民眾收到簡訊時確認號碼，以免被詐騙。

葉彥伯說，彰化縣確診個案多，衛生局為節省疫調時間，發簡訊給民眾進行疫調，民眾可透過簡訊填好資料，省下等待系統及輸入時間，而簡訊疫調通常是針對使用手機族群，其他像是55歲以上民眾或未用手機者，還是會以電話方式疫調。（編輯：陳仁華）1110613