台南隆田園區引進「彈跳小丘」 小朋友玩到翻

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台南市隆田ChaCha文化資產教育園區引進全國唯一的「彈跳小丘」，讓小朋友在彈跳小丘玩耍時，可從不同制高點觀賞珊瑚潭公共藝術，啟發藝術想像力。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年6月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）日本不少遊樂場多設有大型彈跳床，台南市政府今天宣布已在隆田ChaCha文化資產教育園區引進全國唯一的「彈跳小丘」，讓小朋友玩到翻。

台南文化局長葉澤山告訴中央社記者，日本北海道彈跳巨蛋、沖繩中城公園、富士縣美術館旁遊樂場等，多設有大型彈跳床，台灣也有一座，就在台南市隆田ChaCha文化資產教育園區，引進後深受小朋友喜愛。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，「彈跳小丘」是台日團隊別音設計公司的設計作品，和園區的鏡面珊瑚潭公共藝術同是一組作品。

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「彈跳小丘」設計理念，是將烏山頭水庫每年灌溉嘉南平原的消耗水量等比例縮小後，轉換為「彈跳小丘」容量，小朋友在彈跳小丘玩耍時，可從不同制高點觀賞珊瑚潭公共藝術，兼具遊樂及藝術作品觀看與互動，啟發藝術想像力。

目前「彈跳小丘」僅開放身高90公分至140公分的小朋友使用，除休園日及天候不佳等因素，每天上午10時至中午12時、下午1時至5時都有開放。（編輯：張雅淨）1110614