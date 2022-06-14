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北台灣首座再生水廠簽約 第1期估可日產4萬噸

2022/6/14 17:29（6/14 17:48 更新）
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桃園市政府14日與寶鼎再生水股份有限公司正式簽訂「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」投資契約，合作推動水資源回收再利用，由桃園市副市長李憲明（右）代表市府與寶鼎公司暨日勝生集團董事長林榮顯（左）簽約。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月14日
桃園市政府14日與寶鼎再生水股份有限公司正式簽訂「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」投資契約，合作推動水資源回收再利用，由桃園市副市長李憲明（右）代表市府與寶鼎公司暨日勝生集團董事長林榮顯（左）簽約。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月14日
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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市政府今天與寶鼎再生水股份有限公司簽訂投資契約，合作推動水資源回收再利用，第1期預計民國114年完工可日產4萬噸再生水，將是北台灣首座再生水處理廠。

會中，經濟部次長林全能致詞表示，「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」投資契約是北台灣第1座再生水處理廠，也會是未來台灣推動再生水供應及處理的典範案例。

林全能指出，全案除中央跨部會、中央與地方政府間密切配合，也有民間業者投入建設及使用再生水，實現了PPP（Public-Private-Partnership）公私協力夥伴關係。

林全能說，經濟部持續創造增加供水及強化水資源韌性，從民國106年起推動前瞻基礎建設水環境建設至今，目前每日已增加167萬噸供水量，另透過推動再生水利用、海水淡化、伏流水開發運用等新興水源，同時積極強化法規環境建構完整配套，鼓勵企業使用再生水。

桃園市副市長李憲明與會表示，這項計畫分3期建設，第1期建設經費新台幣47.28億元，由營建署補助88%，預計114年完工，每日可產4萬噸再生水、年產約1370萬噸再生水，將供應亞東石化公司觀音廠、中油桃園煉油廠及南亞塑膠公司使用。

李憲明指出，未來全期完工後，每日可產再生水達11.2萬噸，其中第2、3期預計提供桃園航空城計畫產業專區及沿線工業區使用。

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水務局表示，「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」經公開招商由寶鼎再生水股份有限公司取得特許權，興建期3年、營運期15年，總計18年特許年限，由寶鼎公司投資興建再生水廠及管線建設，政府分期給付建設費取得再生水廠所有權。

寶鼎再生水股份有限公司、日勝生集團董事長林榮顯指出，公司配合政府發展循環經濟及再生水政策，與桃園市府、產業界及市民共同努力，提升桃園水資源彈性使用，希望讓廢水不再是水生命週期的終點。（編輯：戴光育）1110614

經濟部次長林全能14日出席「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」簽約儀式時表示，這是北台灣第一座再生水處理廠，也會是未來台灣推動再生水供應及處理的典範案例，中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月14日
經濟部次長林全能14日出席「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫」簽約儀式時表示，這是北台灣第一座再生水處理廠，也會是未來台灣推動再生水供應及處理的典範案例，中央社記者吳睿騏桃園攝 111年6月14日
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