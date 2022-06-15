新北確診死亡者 20日起提供免費透明視窗屍袋

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（中央社記者黃旭昇新北15日電）新北市府今天表示，20日起，確診死亡者，將免費提供透明視窗型屍袋，讓家屬有機會見最後一面；於三峽火化場設置臨時冷藏櫃、入殮區、儀式告別區等，設置牌位安排誦經祝禱。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會今天下午舉行，副市長劉和然說，因新北市、台北市屬共同生活圈，雙北14日共同討論後決定，確診死亡者告別式措施。

劉和然表示，20日起依中央現行指引，免費提供透明視窗型屍袋，於三峽火化場設置專區，有臨時冷藏櫃、臨時入殮區、儀式告別區，讓家屬陪亡者走完最後一程，安心告別。

劉和然告訴中央社記者，一切仍依照中央指引，在24小時內儘速火化。

新北市民政局長柯慶忠補充說明，會設置牌位安排誦經祝禱，每天上午有祈福法會告慰亡靈；透明視窗型屍袋則是讓家屬有機會見最後一面。

新北市衛生局公布，新北今天新增8348例，居家照護執行中4萬6960人，居家隔離列管數1萬1060人，累計康復解隔人數為51萬餘人。

對於5至11歲第2劑兒童疫苗接種規畫，衛生局長陳潤秋說，將安排校園接種、合約醫療院所、社區施打站接種3種方式，配合網路預約實施，詳細期程待中央配送疫苗後公布。

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陳潤秋上午在防疫會議中也表示，近日新北確診人數逐漸下降，已請專責醫院將規模逐漸縮小，以騰出病床照顧非確診病人。目前，專責病床1954床，收治住院911人，佔床率46.6%。

新北市長侯友宜上午接受聯訪表示，37處社區篩檢站因篩檢量能已不到2成，醫護人力調整回來守護中重症的醫療體系；集中檢疫中心和專責病床也會降載，全力維護確診者居家照護健康。（編輯：郭諭儒）1110615