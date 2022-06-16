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台大醫技學生照顧重病父 社會支撐鼓勵莫休學

2022/6/16 19:47
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（中央社記者黃旭昇新北16日電）台灣大學醫學檢驗暨生物技術學系學生楊上萱，因家庭經濟與父親健康因素，原擬休學打工；台大與新北社團全力協助度過學費難關，鼓勵她不放棄學業，並尋求外界關懷支援。

新北市全民愛心推廣協會理事長廖宜琨，今晚接受中央社記者電訪表示，住在樹林區的楊上萱從小勤奮向學，與奶奶、父親、妹妹4人一起住在公寓。雖家境清寒沒錢補習，仍苦讀考上台北市中山女高；去年因成績優異，考上台灣大學醫技學系。

當放榜時，楊上萱獲悉考上台大非常高興，但當天她陪父親到醫院看診時，獲悉父親病情嚴重需家人照料，她的心情立即從雲端盪到谷底，原擬放棄就讀。

廖宜琨說，協會獲悉後給予生活關懷與獎學金鼓勵，希望楊上萱不要放棄，能勇於開創人生。台大的教授當時也相當關心孩子，並給予協助讓她可上學圓夢。

台灣大學說，由於楊上萱的家境狀況特殊，有學雜費減免，同時生活輔導組同仁主動協助各種經濟支援、申請各項急難救助、獎助學金及高教深耕計畫。

台灣大學表示，協助楊上萱獲張榮發基金會清寒學生生活扶助金、板橋歐潤洪寶貴文教獎助基金獎助學金、蔡衍明愛心基金會獎學金；及台大校友會、行天宮的急難救助、高教深耕計畫的餐食生活津貼。

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楊父目前意識清醒，但須以鼻胃管餵食，生活無法自理，須靠輪椅活動；楊上萱原擬休學照料父親，並打工賺錢支應父親的龐大醫藥費，甚至請看護照顧父親，讓自己可繼續熱愛的學業。

廖宜琨說，協會長期關心楊上萱家境，提供其學業上小額協助，但僅能解決燃眉之急。由於外界獲悉想協助楊上萱，電話不斷湧入；她已成人，會與家屬聯繫溝通後規劃楊上萱的專戶，讓孩子可繼續求學，不必因擔心父親病況而休學。（編輯：方沛清）1110616

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