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武陵農場繡球花池再現 花語希望為疫情祈福

2022/6/17 14:27（6/17 14:57 更新）
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（中央社記者趙麗妍台中17日電）武陵農場繡球花綻放，農場將繡球花放入水池內，花飄水上宛如日本「花手水」，吸引民眾前往拍照，因繡球花花語「希望」，武陵農場用充滿希望的繡球花池一掃疫情陰霾。

武陵農場的繡球花季開跑，預計可花開到7月中旬。武陵農場副場長胡發韜今天接受中央社記者採訪表示，去年布置繡球花花池，花飄水上宛如日本「花手水」，今年再度重現。

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他說，繡球花依不同顏色，花語分別是「希望」（白色及粉紅色）及「團聚」（紫色）與「圓滿」（藍色），希望藉著繡球花池能夠淨化、洗滌國人疲憊的身心靈，以充滿「希望」的繡球花花池，為台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情祈福。

胡發韜表示，武陵農場擁有長達約600公尺壯麗的繡球花步道，原本就具有約5公尺高花牆、花瀑布的景觀，約有達3000株繡球花分布其中，是網美及戀人相約打卡的秘密景點，農場利用其他元素，打造地景藝術，增添遊客賞花的豐富性、多樣性。（編輯：黃世雅）1110617

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