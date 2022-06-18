新建幼兒園開工 南市推平價教保113年提升至8成6

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台南市長黃偉哲（中）18日出席金城國中新建非營利幼兒園開工動土典禮，預計113年工程完工後可增設3至5歲班級8班、2至3歲班級3班，滿足在地幼兒教育需求。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年6月18日

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（中央社記者楊思瑞台南18日電）挹注1.14億元，安平區金城國中新建非營利幼兒園今天舉行開工動土典禮。南市府表示，大幅提升公幼與非營利幼兒園入園率，預估民國113年平價教保服務比率將達86.2%。

上午動土典禮由台南市長黃偉哲主典，立委陳亭妃、林俊憲與地方民代出席。黃偉哲表示，少子化是一個趨勢，要逆轉這個趨勢就要提供家長安心生養的支持，因此市府對於公共化幼兒園特別著重，並做好區域平衡規劃，更向中央爭取新台幣19億元興建21所非營利幼兒園；這次投入1.14億元由金城國中興建幼兒園，提供優質幼兒教育，讓家長放心、孩子安心。

依南市府新聞稿，繼今年2月平實園區新建非營利幼兒園工程動土後，金城國中新建非營利幼兒園預計113年完工後，可增設3-5歲班級8班、2-3歲班級3班，滿足在地幼兒教育需求。未來將於113年完工，後續將依台南市非營利幼兒園新生入園注意事項辦理招生，除優先招收法定需要協助幼兒外，將開放台南市想就讀該園的幼兒家長登記報名並採電腦抽籤(無學區限制)。

依南市府數據，自黃偉哲上任至今完成興建5所非營利幼兒園，並於110-113年獲教育部核定19億元，其中市府負擔2.2億元，陸續新建全市21所公共化幼兒園，提供家長更多平價且優質的幼教選擇。

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另外，配合中央「少子女化對策計畫」，自109年以來，近3年增設公幼和非營利幼兒園120班，到113年將再增加127班，合計247班；其中，2歲班級也增加76班，若加計165所準公共幼兒園，全市2-5歲廣義公共化平價幼兒園比率將由108年的25%，至113年大幅提升到86.2%，亦即有86%的家長第1胎育兒負擔每月將不超過3000元。其中，非營利幼兒園將不超過2000元，第2胎更降為1000元，第3胎則免費，大幅減輕家長育兒負擔。

金城國中新建幼兒園工程由水牛建築師事務所設計，升富營造工程公司興建，工程預算1億385萬8000元（教育部補助90%、南市府負擔10%）。預計興建地上2層、地下1層幼兒園舍，總面積2625平方公尺，包含12間教室(室內活動室)、1間多功能活動室、1間健康中心、1間辦公室、1間配膳室、9間廁所、2間室內儲藏空間、樓梯3座、陽台12個、1座電梯，可提供11個班級，302位幼童就讀使用。（編輯：孫承武）1110618