確診里幹事持續防疫工作 解隔離後重返崗位

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市西屯區公所里幹事蘇煒宸染疫，隔離期間防疫工作不假他人之手，拖著沙啞的嗓音以電話問候與關懷市民，讓確診民眾大為感動，解隔離後立刻重返崗位。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，公所里幹事站在防疫第一線守護鄰里安全。台中市民政局今天發布新聞稿指出，西屯區公所里幹事蘇煒宸染疫，隔離期間仍拖著沙啞的嗓音以電話問候與關懷市民，令確診民眾相當感動。

民政局長吳世瑋指出，西屯居家照護累計收案近2萬件，里幹事累計關懷電話更高達5萬5000多通，為全市第2大行政區，防疫工作量絕對不在話下。

西屯區長陳寶雲表示，蘇煒宸平日擔任公所、鄰里辦公處及市民的溝通橋梁，舉凡里內路不平、燈不亮、水溝不通、自來水爆管、樹枝葉太長要修剪等問題，一通電話使命必達。疫情升溫初期，他每天挨家挨戶送關懷包，現在由物流公司接收，但若遇問題或未送達，蘇煒宸也是釋疑及補送。

蘇煒宸每天電話關懷居家照護合計約60通，日前他染疫隔離期間，雖身體不適仍進行力所能及的各項業務，解隔離後，隨即投入近日快篩試劑配發相關工作，即便身體尚未恢復完全，仍持續奔波日常。

蘇煒宸認為，盡力作好一名為民服務人員是他的職責，雖然辛苦，但只要大家齊心協力，相信能陪伴市民度過這次挑戰。（編輯：方沛清）1110618